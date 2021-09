Falta de motoristas pesados no Reino Unido está a provocar falhas no abastecimento

Há longas filas de espera em vários postos de combustível de Londres devido à falta de motoristas pesados, que estão a provocar falhas no abastecimento. O governo britânico não exclui a possibilidade de pedir ajuda aos militares, mas não evitou a corrida aos combustíveis.

Pelo menos duas petrolíferas anunciaram o encerramento de alguns postos de gasolina no Reino Unido devido à falta de motoristas para repor os stocks. O Brexit alterou as regras de imigração e muitos motoristas europeus deixaram de poder entrar no país.

O problema afeta as cadeias de abastecimentos de vários setores, incluindo alimentação ou até materiais de construção. A associação britânica de transportes rodoviários diz que faltam 100 mil motoristas, devido ao Brexit e à pandemia.