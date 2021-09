Oito curiosidades para ficar a conhecer melhor Angela Merkel

Afinal, Merkel não é Merkel

Angela Merkel cresceu como Angela Dorothea Kasner. Merkel é o nome do primeiro marido, um colega estudante com quem se casou em 1977 e se separou quatro anos depois. A chanceler manteve o nome do primeiro marido, apesar de se ter voltado a casar.

THOMAS KIENZLE

Origens

Nasceu em 1954, em Hamburgo, e foi para a Alemanha Oriental, controlada pelos soviéticos, ainda bebé. O pai era pastor luterano e a mãe professora de inglês. O avô paterno era polaco. Tinha 7 anos quando viu o muro de Berlim a ser construído.

Werner Kreusch

Doutorada em Química Quântica

Merkel licenciou-se em Física na Universidade de Leipzig e tirou o doutoramento em Química Quântica em Berlim. Foi investigadora na Academia de Ciências. Muitos defendem que a formação em Ciência foi determinante para o sucesso político.

Jens Meyer

Servia bebidas nas festas da faculdade

Enquanto estudava Física na Universidade em Leipzig, Merkel serviu bebidas nas festas organizadas pelos estudantes nas discotecas. O dinheiro extra servia para pagar a renda da casa onde vivia.

Michael Dalder

Alguma vez viu o marido de Merkel?

Tímido e discreto, Joachim Sauer não costuma ser visto a acompanhar Angela Merkel, com quem casou em 1998. Aliás, muitas vezes a sua ausência chama mais a atenção. Foi o caso da tomada de posse de Angela Merkel como chanceler alemã, pela primeira vez, em 2015. Joachim optou por assistir à cerimónia na televisão.

Nos últimos anos, já participou em algumas cimeiras. Uma foto sua ao lado das primeiras-damas do G7, em 2017, deu que falar. Joachim Sauer é físico e professor universitário.

Gero Breloer

O medo de cães

Recuámos até 2007, em Sochi, na Rússia. Num encontro com Angela Merkel, o Presidente russo, Vladimir Putin, mandou entrar na sala onde estavam os jornalistas um dos seus cães. A chanceler, que tinha sido atacada anteriormente por um cão, não conseguiu esconder o medo. Terá sido uma tentativa de intimidação de Putin? Alguns acreditam que sim.

Mikhail Metzel

O gesto de diamante

Merkel começou a utilizar o gesto em forma de losango em 2002, quando era líder do partido democrata cristão CDU e não sabia onde colocar os braços nas fotografias. Inicialmente, deixava os braços caídos, mas por passar uma imagem de "impotência", adotou uma nova postura.

O gesto tornou-se uma marca da chanceler e chegou a ser utilizado numa campanha em 2013, sob o lema "A Alemanha em boas mãos". Em frente à estação de Berlim foi colocado um outdoor gigante com mais de duas mil imagens de mãos. O cartaz foi criticado pela oposição por ser um incentivo ao "culto pessoal".

STAFF

Personalidade do ano em 2015

Em 2015, a chanceler alemã Angela Merkel foi nomeada a personalidade do ano pela revista norte-americana Time. A líder alemã foi escolhida pela "capacidade de fazer frente aos desafios" europeus. A crise grega, dos refugiados e a resposta à ameaça do Daesh foram os desafios mencionados pela Time.

