Greta e os "blá, blá, blás" dos líderes mundiais

Greta Thunberg acusa os líderes mundiais de pouco fazerem para proteger o ambiente e evitar as alterações climáticas, num discurso, na manhã desta terça-feira, num evento climático em Milão.

"Não existe planeta B, não existe planeta 'blá, blá blá'. Não se trata de um ato dispendioso e politicamente correto ou 'blá blá blá'. Construam melhor, 'blá blá blá'. Economia verde, 'blá blá blá'. Rede zero em 2050, 'blá blá blá'. Neutralidade climática, 'blá blá blá'. Isto é tudo o que ouvimos dos chamados 'nossos líderes': palavras, palavras que parecem ótimas, mas que, até agora, não levaram a nenhuma ação. As nossas esperanças e sonhos afogam-se nas suas palavras e promessas vazias. É claro que precisamos de um diálogo construtivo, mas eles já tiveram trinta anos de 'blá, blá, blá' e onde é que isso nos levou? Mais de 50% de todas as nossas emissões de CO2 ocorreram desde 1990 e um terço desde 2005", disse a jovem ativista sueca.