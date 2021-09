Vulcão Kilauea no Havai entra em erupção

Um dos vulcões mais ativos da Terra, o Kilauea, entrou em erupção esta quarta-feira na ilha do Havai.

A informação foi confirmada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, depois de ter sido verificada uma erupção na cratera Halemaumau do Kilauea, no cume do vulcão.

USGS

USGS

Este vulcão está localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havai e, neste momento, nenhuma casa se encontra em perigo, explica a NBC News.

Durante o dia de quarta-feira foi registado um aumento da atividade sísmica e o "inchaço" do solo, pelo que foi elevado o nível de alerta.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, através do Twitter, partilhou uma imagem, onde descreve como o antes e o depois da erupção:

"O que antes era um lago de lava em arrefecimento agora é uma nova fissura."

A última grande erupção deste vulcão aconteceu em 2018, quando muitas casas ficaram destruídas e milhares de pessoas desalojadas. Antes desse evento, o vulcão esteve em atividade durante décadas, havendo registo de erupções "lentas" que não chegaram a atingir zonas residências.

A zona do vulcão que entrou esta quarta-feira em erupção, entrou também em dezembro e durou até maio.