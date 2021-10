Mercúrio, estamos a chegar!

A primeira missão da Europa a Mercúrio, o mais pequeno e menos explorado planeta terrestre do nosso Sistema Solar, alcança mais um marco esta sexta-feira.

Depois da passagem por Vénus em agosto, o próximo encontro emocionante da sonda BepiColombo será com Mercúrio às 23:34 GMT de 1 de outubro (00:34 de 2 de outubro em Lisboa). A missão da ESA/ JAXA fará assim o primeiro de seis voos sobre o planeta de destino antes de entrar na sua órbita em 2025.

Vai sobrevoar o planeta a uma altitude de cerca de 200 km, capturando imagens e dados científicos que darão aos cientistas uma primeira amostra do que está para vir na missão principal.

ESA/ATG mediala

O primeiro vislumbre de Mercúrio



Durante os voos de passagem não é possível obter imagens de alta resolução com a câmara científica principal. No entanto, duas das três câmaras de monitorização começam a tirar fotos cerca de cinco minutos depois da aproximação e durante as quatro horas seguintes.

Como a BepiColombo vai chegar ao lado noturno do planeta, as condições não vão ser as ideais para tirar fotos na altura em que estará mais perto, pelo que a imagem mais próxima será capturada a uma distância de cerca de 1000 km.

ESA

BepiColombo está a 100 milhões de quilómetros da Terra

A BepiColombo é uma missão conjunta da ESA e da agência espacial japonesa JAXA. É na realidade constituída por duas sondas: a da ESA, a Mercury Planetary Orbiter, e a da JAXA, a Mercury Magnetospheric Orbiter, Mio.

Foram enviadas para o espaço em outubro de 2018 numa missão com duração prevista de pelo menos 10 anos.

As duas sondas serão colocadas na órbita do planeta no final de 2025 com o intuito de estudarem todos os aspectos deste misterioso planeta do interior do sistema solar, desde o seu núcleo aos processos que existem na sua superfície, o campo magnético e a exosfera, para melhor compreender a origem e evolução de um planeta tão próximo da sua estrela.

ESA

Simulação da aproximação a Mercúrio

Para a aproximação a Mercúrio, a BepiColombo faz no total nove manobras com auxílio da gravidade dos planetas - uma da Terra, duas de Vénus e seis de Mercúrio - antes de entrar na órbita do pequeno planeta.

►Siga em direto o voo sobre Mercúrio às 23:34 GMT / 00:34 em Lisboa

Serão publicadas atualizações em @Esaoperations e @bepicolombo bem como em @ESA_Bepi, @ESA_MTM e @JAXA_MMO

Tecnologia portuguesa a bordo

A sonda da ESA tem incorporado um equipamento eletrónico fabricado e testado pela Efacec "capaz de detetar o impacto de partículas energéticas como protões e eletrões", explicou à Lusa João Costa Pinto, da direção de projetos para o Espaço da empresa, acrescentando que o engenho distingue as partículas e determina "a gama de energias em que se encontram".

O equipamento, que monitoriza a radiação espacial ao medir a quantidade de partículas energéticas geradas pelo Sol, permite tomar medidas como "desligar aparelhos mais sensíveis durante os períodos de maior atividade solar" e evitar que se estraguem.

Giuseppe 'Bepi' Colombo, o 'avô' da sonda

Este primeiro voo sobre Mercúrio acontece no 101º aniversário do nascimento de Giuseppe 'Bepi' Colombo (2 de outubro de 1920 a 20 de fevereiro de 1984), um cientista e engenheiro italiano que deu nome a esta missão.

Colombo explicou a característica peculiar de Mercúrio de girar em torno de seu próprio eixo três vezes a cada duas voltas ao Sol. Percebeu que, ao escolher cuidadosamente o ponto de passagem de uma nave sobre um planeta, a gravidade desse planeta poderia ajudar a nave a fazer mais voos de passagem.

Os seus cálculos interplanetários permitiram que a nave Mariner 10 da NASA conseguisse três voos sobre Mercúrio em vez de um, usando uma passagem por Vénus para mudar a trajetória - esta seria a primeira de muitas naves a usar tal manobra com auxílio da gravidade.

