Cerca de 500 mil litros de crude derramados na costa da Califórnia

As praias do Sul da Califórnia estão encerradas devido a um dos maiores derrames de petróleo da história do estado norte-americano.

As autoridades suspeitam que o derrame foi provocado pelo despejo de um oleoduto junto à costa californiana, mas, para já, não há certezas sem as investigações estarem concluídas.

Para tentar mitigar os efeitos, há várias equipas de limpeza no terreno e ainda 1.600 metros de barreiras flutuantes que tentam travar o avanço do pretróleo.

Outra das preocupações é analisar o impacto do crude nas reservas ecológicas. Muitas espécies, em perigo, podem não sebreviver.