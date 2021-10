Sismo com magnitude 5,9 provoca pelo menos 20 mortos e centenas de feridos no Paquistão

Paquistão acordou esta madrugada com um sismo de magnitude 5,9 na escala de Richter. Pelo menos 20 pessoas morreram e centenas ficaram feridas.

O sismo com 20 quilómetros de profundidade fez tremer parte do sudoeste do Paquistão às 03:00, hora local.

De acordo com as autoridades locais, entre as vítimas mortais estavam mineiros, que se encontravama trabalhar e pelo menos sete eram crianças.

Na mesma área, centenas de casas foram totalmente destruídas.

O sismo ocorreu perto da cidade montanhosa de Harnai, numa zona rural de difícil acesso. As equipas de resgate foram enviadas para fazer as buscas.

