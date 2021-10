O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, autorizou sexta-feira a transferência de documentos de Donald Trump para a comissão de inquérito da Câmara dos Representantes responsável pela investigação ao ataque do Capitólio, em 6 de janeiro.

Os congressitas à frente da comissão ameaçaram processar pessoas próximas do ex-Presidente dos EUA por se recusaram em colaborar no caso.

Joe Biden "determinou que não é legítimo invocar uma prerrogativa presidencial" para manter a informação em segredo, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em conferência de imprensa.

"O presidente considera de extrema importância que o Congresso e os americanos tenham uma visão completa dos acontecimentos desse dia, para evitar que voltem a acontecer", afirmou.

"Comissão especial"

A "comissão especial" da Câmara dos Representantes foi criada para avaliar o papel desempenhado por Donald Trump no ataque - liderado pelos seus apoiantes - à sede do Congresso norte-americano, quando os congressistas certificavam a vitória presidencial de Joe Biden.

Em comunicado hoje divulgado, o antigo presidente denunciou "um jogo político", declarando que os "democratas da esquerda radical [...] usam o Congresso para perseguir os seus opositores".

Donald Trump explicou "ter escrito aos Arquivos Nacionais" a opor-se, "em nome da separação de poderes", à transferência de documentos relativos ao ataque do Capitólio, como atas de reuniões, 'mails' e mensagens.

Invocar o privilégio executivo

Na quinta-feira, Donald Trump deu a conhecer que pretende invocar o privilégio executivo na investigação do Congresso sobre a invasão do Capitólio, ação que pode impedir o depoimento de ex-assessores, segundo revelou uma carta enviada pelos advogados do ex-presidente norte-americano.

A carta, que foi enviada para algumas testemunhas notificadas pela comissão de inquérito da Câmara dos Representantes, deixa claro que Donald Trump esta a preparar a invocação de privilégio executivo para proteger as comunicações presidenciais de serem partilhadas com o Congresso.

O conteúdo da carta foi revelado na quinta-feira por uma pessoa que teve acesso a esta e falou sob condição de anonimato à agência Associated Press, visto que o documento ainda não é público.

Os representantes do antigo presidente dos EUA não responderam aos pedidos de reação até ao momento.

Possível confronto com democratas da Câmara

Esta medida prepara o cenário para um provável confronto com os democratas da Câmara que estão a investigar o papel de Trump e dos seus parceiros na invasão do Capitólio por milhares de apoiantes do ex-presidente durante a certificação dos resultados eleitorais que deu a vitória a Joe Biden.

A comissão de investigação está a enviar intimações a pessoas ligadas a Trump ou que estiveram na organização do comício na manhã de 06 de janeiro.

O ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, o ex-vice-chefe de gabinete Dan Scavino, o ex-funcionário do Departamento de Defesa, Kashyap Patel ou o ex-conselheiro Steve Bannon já foram intimados pela comissão de investigação, formada durante o verão.