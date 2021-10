Óculos feitos com diamantes e esmeraldas vão a leilão

Dois óculos, um feito com diamantes e outro com esmeraldas, vão ser leiloados em Londres no final deste mês. O preço base de licitação é superior a um milhão e meio de euros por cada par. As lentes foram colocadas há mais de 130 anos e pertenciam a uma família real indiana.

A base da licitação já é superior a um 1,5 milhões de euros, mas facilmente poderá chegar até aos três milhões. De acordo com a leiloeira, a data original da armação ainda está por descobrir. Tudo indica que terão sido feitas século XVII e que pertenciam ao período Mughal.

Quanto às pedras preciosas, os diamantes deverão ser de umas minas no Sul da Índia. Já as esmeraldas pertencem à Colômbia. Acreditava-se que tinham poderes curativos e que poderiam curar o mal.

Antes de serem vendidos, serão expostos pela primeira vez em Hong Kong e logo depois em Londres.