Polícia guatemalteca encontra 126 migrantes em contentor abandonado

A polícia guatemalteca anunciou este sábado ter resgatado 126 migrantes, na sua maioria haitianos, que tinham sido abandonados dentro de um contentor no sul da Guatemala enquanto tentavam atravessar para o México para chegar aos Estados Unidos.

Os migrantes foram localizados esta madrugada "num reboque abandonado" numa estrada entre as cidades de Nueva Concepción e Cocales, no sul da Guatemala, anunciou o porta-voz da polícia guatemalteca, Jorge Aguilar, em declarações aos jornalistas.

"Ouvimos gritos e pancadas vindas do contentor, abrimos as portas e lá dentro estavam 126 pessoas sem documentos: 106 do Haiti, 11 do Nepal e nove do Gana", disse.