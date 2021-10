Homem lança granada para dentro de hospital em Luanda para matar companheira

A polícia angolana deteve um homem que lançou uma granada para dentro do Hospital dos Cajueiros, município do Cazenga, província de Luanda, causando dois feridos, informou esta segunda-feira o responsável da unidade sanitária.

Segundo o diretor-geral do Hospital dos Cajueiros, Daniel Café, o acusado é marido de uma funcionária da unidade sanitária e supostamente pretendia matar a mulher.

"Trata-se de um senhor cuja esposa é funcionária aqui do Hospital dos Cajueiros, ele veio com o objetivo de matar a esposa, mas como foi impedido logo à entrada do hospital pela segurança, fez o lançamento do engenho de fora para dentro", explicou Daniel Café, em declarações à rádio pública angolana.