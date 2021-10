Novo fluxo de lava do vulcão Cumbre Vieja atinge zona industrial de La Palma

As autoridades da ilha espanhola de La Palma ordenaram, esta terça-feira, a evacuação de diversas zonas, devido à previsão de avanço da lava do vulcão Cumbre Vieja para noroeste e a sua proximidade do limite do perímetro já evacuado.

A corrente de lava do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção a 19 de setembro, continua a avançar lenta, mas inexoravelmente, ameaçando centros urbanos. Os técnicos de emergência vão elaborar um mapa de perigo relacionado com o rumo que a lava poderá tomar.

Esta terça-feira, o novo fluxo de lava atingiu a zona industrial de La Palma e incendiou a cimenteira da ilha. Devido à emissão de gases tóxicos, por precaução, foram retiradas de casa cerca de 3.000 pessoas.

É pedido aos habitantes que colaborem com as forças de segurança na evacuação, mantenham a calma e não propaguem rumores infundados, fechem todas as janelas e portas exteriores, baixem as persianas e fechem o abastecimento de água, gás e eletricidade.

Segundo as autoridades, será permitido às pessoas que não puderem, esta terça-feira, recolher os pertences que o façam nos próximos dias, de forma gradual e acompanhadas, sempre que as condições de segurança permitirem.

Pelo menos 595 hectares de área da ilha de La Palma já foram afetados pelo fluxo de lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja. Cerca de 1.100 habitações foram destruídas e todas as autarquias pediram já ajuda de emergência no orçamento espanhol de 2022 destinado às Canárias.

O governo autónomo do arquipélago definiu um plano de emprego no valor de 63 de milhões de euros e apoios financeiros aos agricultores e à compra de casas e equipamentos destruídos pelo vulcão Cumbre Vieja.

