William Shatner, o capitão Kirk da saga "Star Trek", a caminho do espaço: o momento do lançamento

A Blue Origin, a empresa aeroespacial do magnata Jeff Bezos, lançou esta quarta-feira um segundo foguetão para o espaço.

A descolagem aconteceu pelas 15:49 (hora de Lisboa), a partir da base da empresa de Bezos, no oeste do Texas, nos EUA.

A bordo do New Shepard estão quatro pessoas, entre elas o ator William Shatner, que se notabilizou no papel de capitão Kirk, na saga "Star Trek - O Caminho das Estrelas". Aos 90 anos, torna-se a pessoa mais velha a chegar ao espaço.

Além do ator, estão a bordo outros três passageiros: Chris Boshuizen, antigo engenheiro da NASA e cofundador da empresa norte-americana Planet Labs, que tira fotografias de alta resolução à Terra utilizando satélites; Glen de Vries, cofundador da Medidata Solutions, empresa de software para a indústria farmacêutica; e Audrey Powers, responsável pelas operações de voo e manutenção de foguetes da Blue Origin.

A viagem de Shatner deverá contribuir para promover a empresa espacial do magnata norte-americano, num setor em que a competição é renhida, com a Virgin Galactic, do multimilionário britânico Richard Branson, a propor uma experiência semelhante.

No verão, Branson, fundador da Virgin, foi o primeiro a ir ao espaço através de meios privados, seguindo-se-lhe alguns dias mais tarde Jeff Bezos, a bordo do foguetão New Shepard. Ambos os voos duraram apenas alguns minutos.

Em setembro, a empresa SpaceX, do magnata Elon Musk, enviou quatro turistas espaciais ao espaço numa viagem de três dias em torno da Terra.

