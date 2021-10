Rainha Isabel II assinala novo mandato do Parlamento Galês

A Rainha Isabel II foi esta quinta-feira a Cardiff, no País de Gales para assinalar oficialmente o início do mandato do novo Parlamento, que passa a ser designado "Senedd Cymru" ou Parlamento Galês.

Após cinco anos sem visitar o país, por causa da pandemia, a Rainha Isabel II, de 95 anos, foi acompanhada pelo herdeiro do trono, o Príncipe Charles.

É a primeira sessão desde que o Parlamento deixou de ter um nome exclusivamente inglês e passou a ter designação em galês.

Tal como a Escócia e a Irlanda do Norte, o País de Gales ganhou nos últimos 20 anos mais autonomia.