Atrasos nas cadeias de distribuição "é a prova que a decisão do Brexit tem consequências"

O principal porto comercial do Reino Unido está cheio de contentores devido aos atrasos nas cadeias de distribuição. Para Germano Almeida, comentador SIC, esta crise que afeta o Reino Unido é a prova que o Brexit tem consequências. Lembra ainda que retoma da economia não está a ser feita ao mesmo ritmo em todos os pontos do mundo, o que pode também afetar as cadeias de distribuição.

“É um momento um pouco estranho e contraditório, que decorre curiosamente de um primeiro fator positivo, que é a retoma da atividade pós-confinamentos. Essa retoma da atividade, por ter sido uma paragem tão global, é um pouco caótica porque não é consequente, não é seguido”, explicou, sublinhando que “há diferentes medidas de restrição de país para país”.

Sobre o caso do Reino Unido, Germano Almeida considera que o Brexit aumentou o problema da escassez de mão de obra, nomeadamente na questão dos camionistas. Recentemente, a falta de profissionais deste setor provocou uma escassez de combustível a nível nacional.

“Neste mundo de interdependências, é a prova que a decisão do Brexit, sendo legítima, tem consequências”, afirmou.

Do outro lado do mundo, nos EUA, Joe Biden pretende apresentar um “super plano” de 90 dias “para que haja uma compensação”.