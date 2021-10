Seca extrema no Quénia põe milhões de vidas em risco 

A seca extrema está a deixar milhões de pessoas em risco, em vários países.

Em África, as alterações climáticas estão a afetar várias regiões e só no Quénia mais de 2 milhões de pessoas correm o risco de morrerem à fome, até ao final de 2021.

Segundo o Governo queniano, as reservas de água do país estão com menos de metade da capacidade habitual e a maior parte dos rios e lagos não têm nem 20% da água que tinham no passado.

Para os peritos, o único caminho é o da modernização da agricultura.

