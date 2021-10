Avião civil com 21 pessoas a bordo incendeia-se no Texas

Um avião civil que transportava 21 pessoas despenhou-se esta terça-feira depois de descolar de um aeroporto próximo de Houston (Texas), tendo todos os passageiros e tripulantes conseguido abandonar o aparelho antes de se incendiar, anunciaram fontes oficiais.

"Todos, no avião, os 18 passageiros e três tripulantes, sobreviveram", disse Stephen Woodard, do Departamento de Segurança Pública do Texas, numa conferência de imprensa.