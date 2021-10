Líderes europeus reúnem-se com Polónia e aumento dos preços da energia na agenda

Os líderes europeus reúnem-se esta quinta e sexta-feira em Bruxelas. É esperada uma discussão tensa sobre o estado de direito na Polónia. Na agenda, está também o aumento dos preços da energia.

O primeiro dia de cimeira deverá ficar marcado pelo debate difícil com o primeiro-ministro polaco sobre a independência do sistema judicial no país e a recente decisão do tribunal constitucional que esbarra com as leis europeias.

Os chefes de Estado e de Governo vão também olhar para a subida a pique dos preços da energia, sobretudo da eletricidade. Para já, não há consenso sobre soluções conjuntas europeias para a atual crise.

O Conselho Europeu, que poderá ser o último da chanceler alemã Angela Merkel, arranca às 14:00 horas.