Rússia testa com sucesso um míssil intercontinental lançado de um submarino

A Marinha russa testou com sucesso um míssil intercontinental Bulava (SS-NX-30, de acordo com a classificação da Organização do Tratado do Atlântico Norte), informou esta quinta-feira o Ministério da Defesa da Rússia.

O foguete, capaz de transportar entre seis e 10 ogivas nucleares, foi disparado pelo submarino "Kniaz Oleg" submerso nas águas do Mar Branco em direção ao polígono Kurá, na península de Kamchatka, no extremo leste do país, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

"De acordo com dados de controle de alvos, as ogivas (de teste) atingiram a área planeada", é referido na nota, acrescentando que o míssil foi lançado na zona onde foram feitos testes no "Kniaz Oleg", que foi lançado em julho de 2020.

O submersível com propulsão nuclear pode transportar, além de torpedos, até 16 mísseis Bulava, com alcance de 9.000 quilómetros.

