Milhares de migrantes retidos no sul do México partem rumo aos Estados Unidos

Milhares de migrantes que estavam retidos no sul do México partiram rumo aos Estados Unidos. As autoridades mexicanas tentaram deter a caravana, mas o grupo continuou o caminho e os confrontos foram inevitáveis.

A carga policial mobilizada foi insuficiente para travar a força de quem anseia uma vida com mais dignidade. Os migrantes estavam retidos por falta de documentos junto à fronteira com a Guatemala.

No México quem pede vistos humanitários ou de asilo é obrigado a permanecer a sul, no estado fronteiriço de Chiapas, até que o processo seja aprovado.

O sonho são os Estados Unidos, mas por agora o objetivo é a capital do México para tentar regularizar a situação.