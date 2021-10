Princesa Mako casa-se com plebeu após anos de polémica e deixa estatuto de realeza

A princesa Mako, sobrinha do imperador Naruhito, do Japão, deixou oficialmente o seu estatuto de realeza nesta terça-feira. Isto porque, Mako decidiu casar-se com um plebeu, Kei Komuro.

O casamento foi definido pela assinatura do registo oficial e não teve uma cerimónia especial, devido à contestação da opinião pública. Esta terça-feira, centenas de japoneses saíram às ruas para protestarem contra este matrimónio.

A união entre Mako e Kei tornou-se legal e, como tal, o vínculo que liga a Mako ao título de princesa é quebrado.

Mako avançou com um pedido de desculpas por ter causado qualquer transtorno com o seu casamento e respeita as opiniões divergentes das pessoas sobre o assunto.

O marido de Mako também pediu desculpa e garantiu que ama Mako e que a apoiaria para o resto da vida.

Depois do casamento, o casal vai mudar-se para os Estados Unidos, onde Kei Komuro, de 30 anos, é advogado.

A união foi comemorada pelos japoneses quando o casal anunciou o noivado em 2017. A intenção era casarem em 2018, mas o casamento tornou-se alvo de protestos, que levaram ao adiamento da celebração.

Grande parte da opinião pública revoltou-se contra o matrimónio entre plebeu e princesa e a maioria dos japoneses sustenta que a família imperal deve manter uma reputação imaculada.

O casal conheceu-se em 2012, nos tempos da faculdade. Estudaram juntos na International Christian University em Tóquio.

