Princesa Mako do Japão abdica dos títulos de nobreza por amor

A princesa Mako do Japão já está casada e perde, assim, o estatuto imperial por amor. A sobrinha do Imperador Nahurito foi a sensação mediática cor de rosa do país quando ficou noiva de Kei Komuro, há quatro anos.

Os dois colegas de universidade, da mesma idade, estavam apaixonados e a novela em torno do futuro casamento de uma princesa com um plebeu apaixonou o Japão.

Mako seria a terceira mulher da família real a abdicar dos direitos de sucessão, do estatuto imperial e de um subsídio do estado para casar. Mas o escândalo veio em seguida e o casal passou a ser condenado no tribunal da opinião pública, porque a mãe dele é acusada de dever mais de 30 mil euros ao ex-companheiro.

A mãe de Komuro garante que recebeu a quantia para os estudos do filho, mas as manchetes cor de rosa fazem da sogra da princesa Mako a má da fita. A pressão social foi ruidosa, com manifestações na rua.

Mako e Komura casaram esta terça-feira e aquela que agora não é princesafoi mais longe na renúncia ao estatuto de nobre. Abdicou também do dote de mais de um milhão de euros.

O casal vai viver em Nova Iorque e Mako, que já não é princesa, tem que tirar o primeiro passaporte, aos 30 anos, para sair do japão.

