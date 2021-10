Vulcão em La Palma: especialistas admitem que não há previsão de abrandamento

A atividade do vulcão em La Palma, nas Canárias, continua a intensificar-se a cada dia que passa. Nas últimas horas, houve um novo desabamento no cone e o fluxo de lava aumentou.

Só nas primeiras horas da manhã desta terça-feira foram registados 30 sismos.

Os especialistas admitem que não há qualquer previsão de abrandamento. O comportamento do vulcão é uma incógnita para os especialistas e também para a população que vive o dia a dia com o Cumbre Vieja no pensamento.

Até agora, mais de sete mil pessoas tiveram de sair de casa por causa do vulcão. A lava destruiu mais de dois mil edifícios.

