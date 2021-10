Covid-19: filho de Bolsonaro partilha mensagem de Trump a apoiar Presidente brasileiro

O filho do Presidente do Brasil partilhou hoje uma mensagem de apoio do ex-Presidente dos Estados Unidos Unidos Donald Trump, quando Jair Bolsonaro é visado numa investigação sobre alegados crimes cometidos durante a pandemia de covid-19.

Na mensagem do ex-Presidente norte-americano, partilhada por Eduardo Bolsonaro na rede social Twitter, Donald Trump lembrou que ambos se tornaram "grandes amigos nos últimos anos" e que Jair Bolsonaro "ama e luta arduamente pelo povo brasileiro", tal como ele o faz nos EUA.

Trump salientou que o Brasil "tem sorte de ter um homem como Jair Bolsonaro a trabalhar para o país", que é "um grande Presidente e que nunca vai desiludir as pessoas", pode ler-se na publicação.

Eduardo Bolsonaro acrescentou uma nota: "Belas palavras" do ex-Presidente Trump (...) Dois patriotas que amam os seus países, respeitam a família, visam sempre a redução de burocracias/tributos, apoiam as suas polícias e militares, e respeitam Deus".

A oposição ao Governo brasileiro celebrou na terça-feira a aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigou alegadas falhas e crimes cometidos na pandemia, e pediu a destituição do Presidente, Jair Bolsonaro.

No total, o relatório da CPI pede o indiciamento de Bolsonaro pela prática de nove crimes durante a pandemia de covid-19: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade.

A CPI da Pandemia, que ao longo de seis meses investigou no Senado alegadas falhas e omissões do Governo brasileiro na gestão da covid-19, aprovou o relatório final e pediu 80 indiciamentos por crimes durante a pandemia, entre eles do Presidente.

Por sete votos contra quatro, o relatório final foi aprovado, concluindo assim os trabalhos da CPI, que ouviu dezenas de pessoas e investigou indícios de inúmeras irregularidades, que vão desde a defesa de fármacos ineficazes contra a doença por parte do Governo, até possíveis casos de corrupção na negociação de vacinas.

O parecer da CPI será agora encaminhado a diferentes órgãos públicos, como Câmara dos Deputados, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União (TCU), a Ministérios Públicos estaduais, à Procuradoria-Geral da República (PGR), à Defensoria Pública da União (DPU) e ao Tribunal Penal Internacional (TPI), neste último caso devido aos alegados crimes contra a humanidade.

Com mais de 606.246 mortes e 21,7 milhões de infetados pelo covid-19, o Brasil é, em números absolutos, um dos três países mais afetados pela pandemia no mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, apesar de os indicadores da pandemia estarem em queda há meses.