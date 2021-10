Fatiotas caninas saem à rua a dias do Halloween

O evento que junta centenas de cães todos os anos no Parque Tompkins Square volta este ano para uma nova edição. O melhor amigo do homem saiu à rua para celebrar o Halloween com as melhores fatiotas.

Os animais desfilaram pelas ruas de Nova Iorque diante de milhares de espectadores e mais de 300 cães juntaram-se em Tompkins Square.

No ano passado não foi possível realizar o desfile devido à pandemia, mas este ano os donos encarregaram-se de escolher os melhores looks. As fantasias vão desde "Maléfica" a "Squid Games".