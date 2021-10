Joe Biden planeia encontrar-se com o Presidente da Turquia em Glasgow

O Presidente dos EUA, Joe Biden, planeia encontrar-se com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, à margem da cimeira climática internacional COP26, na próxima semana, revelou hoje o seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan.

"Prevejo que encontre o presidente da Turquia em Glasgow. Não tenho confirmação, mas é isso que estamos a planear neste momento", disse o conselheiro, a bordo do Air Force One, durante a viagem de Joe Biden para Roma, onde irá participar na cimeira do G20 antes da COP26.

Erdogan, por sua vez, também já confirmou à imprensa turca a previsão de encontrar-se com o Presidente dos EUA.

"Parece que nos encontraremos em Glasgow e não em Roma", confirmou o chefe de Estado da Turquia, que acaba de recuar na expulsão de 10 embaixadores ocidentais no seu país, incluindo o dos EUA.

As relações entre os dois líderes são tensas, nos últimos tempos, particularmente devido à aquisição, por parte de Ancara, de um sistema de defesa russo, apesar de a Turquia ser membro integrante da NATO.

Biden participa em duas grandes cimeiras internacionais neste fim de semana, nomeadamente na reunião dos 20 países mais industrializados (G20), que começa no sábado, em Roma, seguindo depois para a cimeira das Nações Unidas, sobre as alterações climáticas, no domingo, em Glasgow.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se, entre 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, na 26.ªconferência das Nações Unidas (ONU) sobre alterações climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.