Líderes das maiores economias do mundo começam a chegar a Roma para a cimeira do G20

Joe Biden assumiu que os Estados Unidos foram "desastrados" e "deselegantes" para com a França no assunto dos submarinos e do pacto de defesa internacional. Foi um dos pontos altos da véspera da Cimeira dos G20, que começaram a chegar a Roma.

Véspera da cimeira dos G20 em Roma é dia de chegada dos líderes das 20 maiores economias do mundo. Ausentes vão estar Vladimir Putin e o Presidente da China, que apenas envia o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, mas participa remotamente através de videoconferência.

Quem já estava de véspera na cidade eterna era Joe Biden, que se encontrou com homólogo francês, Emmanuel Macron.

Joe Biden já tinha marcado presença com os anfitriões: o Presidente Sergio Matarella e o primeiro-ministro Mario Draghi.

Sexta-feira foi o dia do encontro dos ministros das Finanças e Saúde dos 20 mais ricos, onde não marcou presença o mais provável futuro chanceler da Alemanha, já que o líder do SPD é ainda o ministro das Finanças de Angela Merkel.

Outro tema em cima da mesa é a preparação da Cimeira do Clima da Escócia, que começa no domingo, para onde transitam muitos dos G20.

