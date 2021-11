Enriquecimento de urânio: Biden promete resposta às ações do Irão

O enriquecimento de urânio foi um dos temas em debate da cimeira do G20. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garante que vai responder na mesma medida às ações do Irão.

“Quanto à questão de como vamos reagir às ações que eles levarem a cabo, contra o interesse dos Estados Unidos, se será com ataques de drones ou outra coisa qualquer, vamos reagir e vamos continuar a reagir.”

O Irão e os cinco países do Conselho de Segurança da ONU [Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido] e a Alemanha (5+1), assinaram em 2015 um acordo para o regime iraniano interromper o seu programa nuclear, um acordo que o ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump abandonou em 2018, mas que a Administração de Joe Biden espera retomar ou renegociar.

A 5 de julho, a única central nuclear do Irão, localizada na cidade portuária de Bushehr, no sul do país, retomou as atividades, após duas semanas de paragem. A central de Bushehr, com um reator de 1.000 megawatts (MW), foi construída pela Rússia, tendo sido entregue em setembro de 2013, após anos de atraso.

A central utiliza urânio produzido na Rússia, e não no Irão, e a sua atividade é supervisionada pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), dependente das Nações Unidas.

Grande produtor de petróleo e gás, o Irão quer construir 20 centrais nucleares a longo prazo, a fim de diversificar os seus recursos energéticos e ser menos dependente de combustíveis fósseis para o consumo interno.