A palavra “vax” (diminutivo para vacina, em português) foi eleita a palavra do ano pelo Dicionário de Inglês Oxford, devido ao abrupto aumento do seu uso em 2021 devido à pandemia de covid-19.

A editora-sénior do Dicionário de Inglês Oxford, Fiona McPherson, explicou à BBC que a escolhe era óbvia, já que foi a palava com “mais impacto”.

“A sua origem remonta aos anos 80, mas de acordo com as nossas pesquisas era pouco usada até este ano. Quando olhamos para a sua versatilidade na possibilidade de criar outras palavras – como vaxxie [selfie tirada durante a inoculação] – tornou-se claro que ‘vax’ se destacava”.

“Vax” é o diminutivo em inglês para vacina e o seu uso aumentou mais de 57% este ano. A palavra foi registada pela primeira vez em 1799 e vem de “vacca”, em Latim, que significa vaca. De acordo com o Dicionário de Inglês Oxford, surgiu na sequência do trabalho pioneiro do cientista Edward Jenner numa vacina contra a varíola utilizando um vírus que infetava vacas.

Veja mais: