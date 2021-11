Elon Musk doará mais de 5,1 mil M€ se a ONU demonstrar que resolve a fome no mundo

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, diz que venderá 6 mil milhões de dólares (cerca de 5,1 mil milhões de euros) em ações da Tesla e doará os lucros para o Programa Alimentar Mundial (PAM) se o diretor da agência da ONU provar que o dinheiro pode acabar com a fome no mundo.

É a resposta do fundador da Tesla às declarações do Diretor Executivo do PAM, David Beasley, que disse que uma pequena percentagem do património de Musk ou do fundador da Amazon, Jeff Bezos, ou de outros bilionários poderia resolver o problema.

Numa entrevista à CNN na semana passada, David Beasley disse que os bilionários poderiam dar "6 mil milhões de dólares para ajudar 42 milhões de pessoas que literalmente morrerão se não as ajudarmos".

Este valor representaria cerca de 2% da fortuna de Musk, quase 300 mil milhões de dólares, de acordo com a Forbes.

O diretor do PAM respondeu a Musk no Twitter, dizendo que os 6 mil milhões de dólares não resolverão a fome mundial, “mas irá prevenir a instabilidade geopolítica, a migração em massa e salvar 42 milhões de pessoas à beira da fome. Uma crise sem precedentes e uma tempestade perfeita devido à Covid/conflitos/crise climáticas”,

Beasley também sugeriu um encontro com Musk para discutir o assunto.

“Por favor, publique os seus gastos atuais e propostos em detalhes para que as pessoas possam ver exatamente para onde vai o dinheiro”, disse Musk numa resposta no Twitter. “A luz solar é uma coisa maravilhosa.”

Ainda nãose sabe se será marcada uma reunião entre os dois.

