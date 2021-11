O repórter da SIC Leonardo Monteiro, ao serviço da televisão brasileira Globo, foi esta segunda-feira agredido com um murro no estômago por um segurança do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, depois de ter feito uma pergunta.

A agressão aconteceu durante uma caminhada improvisada de Bolsonaro junto à embaixada do Brasil em Roma.

Outros jornalistas também foram empurrados e ameaçados por seguranças.

O jornalista Leonardo Monteiro conta, no vídeo acima, como tudo aconteceu.