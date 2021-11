Aeroporto de La Palma de novo encerrado devido a chuva de cinzas 

Aos 45 dias de erupção do vulcão Cumbre Vieja, uma chuva de cinzas voltou a fechar o aeroporto de La Palma.

Uma das companhias aéreas que opera na região, a Binter, anunciou que todos os voos da rota para La Palma vão continuar suspensos.

Assim como os habitantes da ilha espanhola, também o Governo está preocupado com a qualidade do ar.

Perante a situação, o Executivo suspendeu as aulas presenciais nos municípios mais afetados e pediu aos habitantes para que ficassem em casa, com as janelas fechadas.

