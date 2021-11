Qualidade do ar em Nova Deli atingiu nível mais perigoso de poluição

Esta manhã a qualidade do ar em Nova Deli, na Índia, atingiu o nível mais perigoso de poluição do ano.



Para este valor contribuiu o desrespeito da proibição de fogo-de-artifício durante o Diwali, o festival das luzes hindu. Também as habituais queimadas nesta altura do ano fizeram aumentar a poluição atmosférica.

Ontem de manhã, antes da celebração do Diwali, uma espessa nuvem de fumo tóxico envolveu a capital indiana.

Nova Deli é considerada a capital do mundo com a pior qualidade do ar. Os habitantes queixam-se das consequências físicas da poluição.