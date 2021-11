Hospitais da capital da Serra Leoa no limite após explosão trágica

A explosão aconteceu depois de um camião bater num articulado carregado de combustível num cruzamento muito movimentado na zona de Wellington, na cidade de Freetown, capital da Serra Leoa, por volta das 20:00 horas locais.

Para além de ter provocado a morte de cerca de 100 pessoas e de mais de uma centena de feridos, a explosão também destruiu um bar e uma bomba de gasolina.

Ainda não se sabe a causa exacta do rebentamento do camião cisterna, que começou a verter a carga inflamável depois do acidente.

Os trabalhos de limpeza têm decorrido lentamente e os hospitais da capital da Serra Leoa estão nos limites. Nesta altura, o principal desafio das autoridades é o de identificar as vítimas e informar as famílias.

Um número indeterminado de feridos está em estado crítico.