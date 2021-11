Várias pessoas ficaram este sábado feridas, três delas com gravidade, num ataque com faca num comboio de alta velocidade na Baviera, no sul da Alemanha, tendo o alegado autor sido detido, segundo fontes da polícia.

As vítimas foram transportadas para o hospital. No local esteve uma equipa de socorro e salvamento da Cruz Vermelha alemã, que contou com mais de uma centena de operacionais.

Um homem foi detido, mas as motivações do ataque permancem desconhecidas.