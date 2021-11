Como se trava a reprodução de hipopótamos na Colômbia? Com dardos

Os hipopótamos da Colômbia têm sido injetados com anticonceptivos adaptados, normalmente usados para controlar populações de veados, para impedir a reprodução excessiva.

Estes animais são um legado do narcotraficante Pablo Escobar, que levou vários exemplares de hipopótamos para um zoológico particular, há mais de 30 anos. De acordo com David Echeverri, coordenador de florestas e biodiversidade da Autoridade Ambiental Regional, cerca de 90 hipopótamos vagueiam pela Colômbia.

Os resíduos dos hipopótamos ameaçam ambientes aquáticos, bem como plantações e populações, segundo um estudo publicado na revista Biological Conservation. Castrar os animais, nativos da África, é uma solução arriscada e cara.

O Serviço de Inspeção de Saúde Vegetal e Animal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (APHIS) doou 70 doses do anticonceptivo GonaCon adaptado para lançar os animais invasores.

A campanha de distribuição de anticonceptivos vai ajudar a "travar o crescimento populacional, antes que chegue aos milhares, antes que as pessoas sejam mortas eo meio ambiente seja ainda mais afetado", disse Jason Bruemmer, líder do projeto de controlo de fertilidade do APHIS.