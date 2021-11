As fotos do dia: prostestos contra a reeleição de Daniel Ortega

O Presidente de Nicarágua foi reeleito para um quinto mandato com 74,99% dos votos. O poder está nas mãos de Daniel Ortega e Rosário Murillo, vice-Presidente do país. A população saiu à rua para protestar contra o que consideram ser uma "fraude" e o "circo eleitoral" orquestrado por Ortega.

O ministro dos Negócios Estrangeiro de Tuvalu, país da Oceânia, discursou com água pelos joelhos. No âmbito da cimeira do clima (COP26), que se realiza em Glasgow, foi uma forma que encontrou para mostrar ao mundo como a sua nação é uma das mais ameaçadas pelas alterações climáticas.

O nordeste da China está a ser palco de fortes nevões, que levaram à suspensão de transportes públicos e perturbações nas estradas. As temperaturas baixas devem manter-se nos próximos dias.

A Maratona de Nova Iorque decorreu um ano após ter sido cancelada devido à pandemia. No evento participaram mais de 30.000 pessoas.