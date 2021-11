Jovem resgatada após pedido de ajuda que aprendeu no TikTok

Uma jovem de 16 anos, que estava desaparecida na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi resgatada pela polícia depois de ter sinalizado que precisava de ajuda com um gesto que aprendeu na rede social TikTok, tendo o sequestrador, de 61 anos, sido detido.

O gesto que a jovem de 16 anos terá aprendido a fazer no TikTok chamou a atenção de um motorista que reconheceu o pedido de ajuda.

Graças aos sinais, a adolescente que seguia no carro do sequestrador numa autoestrada no Kentucky acabou por ser resgatada, dois dias depois de ter sido dada como desaparecida.

O sinal simboliza que a pessoa está em perigo ou a sofrer violência doméstica e acredita-se ter sido criado no ano passado, tornando-se viral nas redes sociais.

O motorista que deu o alerta seguiu o veículo durante vários quilómetros até o carro ser intercetado pelas autoridades, que detiveram o suspeito, de 61 anos.

