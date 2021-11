Malala, a jovem paquistanesa que ganhou o Nobel da Paz em 2014, casou-se no Reino Unido.

A cerimónia islâmica decorreu em casa, em Birmingham, e foi restrita à família.

A notícia do casamento foi comunicada pela própria no Twitter.

Malala escreveu na rede social:

"Hoje assinala-se um dia precioso na minha vida. Eu e o Asser demos o nó para sermos parceiros para a vida. Celebrámos uma pequena cerimónia nikkah em casa em Birmingham com as nossas famílias. Por favor, enviem-nos as vossas orações. Estamos ansiosos para caminhar juntos a jornada que temos pela frente".