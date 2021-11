Três homens detidos em investigação a explosão de carro em Liverpool

Três homens foram detidos no âmbito da investigação à explosão de um veículo, este domingo, junto a um hospital em Liverpool, no Reino Unido, que provocou a morte de um homem.

A agência France Presse, citando um 'tweet' da polícia, refere que os homens foram "detidos no bairro de Kensington de Liverpool e presos sob a Lei do Terrorismo".

De acordo com a polícia antiterrorismo, citada pela BBC, os detidos, com 21, 26 e 29 anos, foram detidos por ligações com a explosão que provocou a morte do passageiro de um táxi.

O condutor da viatura ficou ferido e, segundo a BBC, está internado com situação estável.

Ainda de acordo com a BBC, citando fontes policiais, as autoridades continuam a "manter a mente aberta acerca das causas da explosão".

A explosão ocorreu pouco depois das 11:00, na entrada do Liverpool Women's Hospital.