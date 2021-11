NATO preocupada com movimentos de tropas russas junto à Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, advertiu esta segunda-feira Moscovo contra as "novas ações agressivas" na fronteira com a Ucrânia, onde se registam movimentos militares russos "importantes e inusuais".

"Todas as novas provocações ou ações agressivas por parte da Rússia são muito preocupantes. Nós apelamos à Rússia para que seja 'transparente' sobre as atividades militares", disse Stoltenberg durante uma conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que decorreu em Bruxelas, no quartel-general da NATO.