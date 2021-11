Rios imundos palco de ritual durante festival hindu na Índia

A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e o quarto maior poluidor, atrás da China, Estados Unidos e União Europeia.

A poluição tem apenas algumas décadas, mas marca já de forma indelével as celebrações do Chhath, o festival hindu onde durante quatro dias as mulheres casadas e não só fazem oferendas à filha do Deus Sol com a água pela cintura. Cada vez mais, os rios, usados nas celebrações religiosas como esta, são fontes de contaminação e doenças.

Mas não é o único problema a afetar a capital do segundo país mais populoso do mundo. Há mais de uma semana que a qualidade do ar é tão má que o Governo teve de proibir os fogos de artifício usados noutro festival religioso.

Os estudos mais recentes dão como certa que a poluição é a causa de morte para um milhão de pessoas por ano.