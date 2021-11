As fotos do dia: nem o mundo da fantasia escapa ao efeito das alterações climáticas

As chuvas torrenciais provocaram aluimentos de terra e inundações na província da Columbia Britânica, no oeste do Canadá, e nem os castelos de princesa escaparam. O parque Castle Fun permanece inundado dias depois das tempestades.

Milhares de migrantes permanecem na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. Centenas de migrantes foram repatriados para o Iraque.

Em Portugal, o Climáximo e Greve Climática Estudantil promoveram uma ação não violenta de desobediência civil para bloqueio da infraestrutura mais emissora do país, com compromisso Vamos Juntas!. Sob o lema "A nossa casa está a arder e vamos rumo ao colapso total, guiados pelos Governos e empresas fósseis", os ativistas exigem "o encerramento planeado da Refinaria da Galp, em Sines, e uma transição justa que garanta soluções para todos os trabalhadores afetados".

Os trabalhadores da Lisnave Yards, do estaleiro da Mitrena, participaram esta manhã numa ação de luta convocada pela União dos Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN. Os funcionários deslocaram-se à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).