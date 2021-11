Investigadores brasileiros anunciaram esta quinta-feira a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileira, o 'Berthasaura Leopoldinae', num artigo publicado pela revista científica Nature.

Segundo os autores da descoberta ligados ao Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe) e do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, esse fóssil é o primeiro Ceratossauro edêntulo da América do Sul e está em estado mais completo para um dinossauro do período Cretáceo já encontrado no Brasil.

No artigo destaca-se que a espécie, que viveu num período estimado entre 70 milhões e 80 milhões de anos atrás, tinha pouco mais de um metro de comprimento e 80 centímetros de altura e foi batizada em homenagem a Bertha Lutz, pesquisadora brasileira, à imperatriz Maria Leopoldina e à escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

Os investigadores brasileiros também frisaram que o novo dinossauro possui características únicas no crânio o que faz desta descoberta uma das principais realizadas no campo da paleontologia no Brasil nos últimos anos.

A espécie foi encontrada num trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, num local conhecido como "Cemitério dos Pterossauros".