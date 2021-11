Duas crias de urso polar gémeas nascem em Zoo na Alemanha

Duas crias de urso polar gémeas nasceram a 14 de novembro no Jardim Zoológico de Rostock, na Alemanha. Os animais nasceram com escassos 20 minutos de diferença.

As primeiras semanas e meses são decisivos para os animais que pesavam entre 450 e 850 gramas ao nascer.

Estas são as primeiras crias do casal Sizzel e Akiak. Em declarações à imprensa alemã, a diretora do Jardim Zoológico, Antje Angeli, explicou que para poupar a mãe urso polar de qualquer stress, os tratadores deixam Sizzel e a sua prole totalmente sossegados. Portanto, o sexo dos dois recém-nascidos polares ainda não é conhecido.

Os pequenos ursos polares vão ficar, assim, recolhidos num espaço de maternidade durante três meses. Para março está previstas a apresentação ao público, dependendo do estado de saúde dos animais e das condições atmosféricas.