Boris Johnson perde papéis e faz discurso sobre a Porquinha Peppa

O primeiro-ministro britânico está a ser criticado pelo discurso que fez esta segunda-feira na Confederação da Indústria Britânica. Esta esperada uma intervenção política, mas Boris Johnson não encontrou as folhas com o discurso e, parecendo confuso, preferiu passar o tempo a elogiar o desenho animado Porquinha Peppa.

A visita era importante e o discurso muito esperado. Depois de Boris Johnson não ter encontrado os papéis do discurso, decidiu improvisar. Escolheu um tema que ninguém esperava: o parque temático dedicado a um desenho animado.

“Fui ao Peppa Pig World, não sei se já lá foram. Quem foi? Mãos no ar, quem já foi ao Peppa Pig World”, começou o primeiro-ministro. “Eu estava um pouco confuso em relação ao que iria encontrar no Peppa Pig World, mas adorei! O Peppa Pig World é o meu tipo de sítio”, prosseguiu identificando as vantagens deste parque temático.