Uber lança-se no mercado da canábis no Canadá

A Uber, empresa multinacional de requisição de transporte privado com motorista através de aplicação móvel, investiu hoje num novo setor, anunciando que iria passar a oferecer aos canadianos residentes em Ontário a possibilidade de encomendar produtos de canábis.

Além dos alimentos ou bebidas que podem ser encomendados pela aplicação Uber Eats, os clientes desta província, que inclui a capital, Otava, e a cidade de Toronto, poderão agora adquirir marijuana.

Para tal, terão de recolher a sua encomenda nas lojas da Tokyo Smoke, um revendedor legal de canábis, com 50 lojas no Ontário, propriedade da empresa Canopy Growth.

As encomendas serão executadas "dentro de uma hora após a compra", indicou a Uber, em comunicado.

Para encomendar, os clientes terão primeiro de confirmar a idade antes de selecionarem os produtos que desejam comprar, e depois mostrar a identificação quando os forem levantar.

A parceria entre a UberEats e a Tokyo Smoke, "uma estreia mundial para uma empresa de entregas", destina-se a "combater o mercado ilegal clandestino", que a empresa diz ser responsável por "mais de 40% das vendas não médicas a nível nacional".

A proporção de canadianos que compram canábis a comerciantes caiu drasticamente em maio passado, de 51,3% no início de 2018, para 35,4% no final de 2020, de acordo com o Statistics Canada, departamento nacional de estatística canadiano.