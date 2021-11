Ucrânia acredita que Rússia está a preparar-se para invadir o país

A Rússia tem quase 100 mil soldados estacionados junto à fronteira com a Ucrânia. Kiev acredita que Moscovo está a preparar uma invasão.

No Ocidente repetem-se as acusações de que a Rússia está a usar a crise migratória na Bielorrússia como manobra de distração e já ninguém esconde o receio de uma reedição do que aconteceu na Crimeia em 2014.

A Rússia que está também a intensificar manobras militares em torno da Ucrânia rejeita qualquer intenção bélica e garante estar apenas a responder às constantes provocações da NATO.

