Pai do suspeito é dono da arma usada no tiroteio em liceu norte-americano

A arma que foi utilizada na terça-feira num tiroteio numa escola secundária norte-americana que deixou três mortos e oito feridos foi comprada há quatro dias pelo pai do suspeito, um estudante de 15 anos na escola.

Em conferência de imprensa, o xerife de Oakland County, Michael Bouchard, disse que os pais do suspeito proibiram o seu filho de falar às autoridades e contrataram um advogado para a sua defesa.

"Não tivemos uma conversa com ele ou com os seus pais, por isso não há cooperação a esse respeito", disse Bouchard.

Como menor, o suspeito foi colocado num centro de detenção juvenil na terça-feira depois de ter sido detido pelas autoridades, estando sob vigilância intensiva a cada 15 minutos para o impedir de cometer suicídio.

Segundo o relato de Bouchard, o estudante de 15 anos entrou na Oxford High School com a arma na mochila e foi para a casa de banho. Pouco depois, saiu com uma pistola Sig Sauer de 9 milímetros na mão e começou a disparar contra diferentes estudantes que se encontravam perto da casa de banho.

Os três mortos, um rapaz de 16 anos e duas raparigas de 14 e 17 anos, eram estudantes do liceu, que tem cerca de 1.800 estudantes. Sete outros alunos, dois dos quais estão em estado crítico com ferimentos de bala no peito, e um professor foram feridos, segundo Bouchard.

Em minutos, "entre dois e três", segundo o representante da polícia, os agentes conseguiram deter o suspeito. O atirador não foi ferido e "rendeu-se sem problemas", sem dizer nada aos oficiais, de acordo com Bouchard.