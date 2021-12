Iémen: um país de guerra, pobreza e sofrimento

A Assembleia Geral das Nações Unidas é cada vez mais encorajada a investigar os crimes contra a humanidade levados a cabo no Iémen desde o início da guerra em 2015, com 20 milhões de habitantes necessitam de ajuda humanitária e mais de 5 milhões encontram-se em risco de morrer à fome.

O Iémen vive um conflito armado desde 2014: de um lado, estão os rebeldes xiitas houtihs, com o apoio do Irão; do outro, as forças sunitas leais ao Governo, apoiadas por uma aliança internacional liderada pela Arábia Saudita.

O conflito deixou o país numa situação de crise extrema, com serviços públicos destruídos e um Serviço Nacional de Saúde em colapso, ao lado da fome e da miséria vividas diariamente pela população, onde milhões de crianças não sabem o que é ir à escola.

Agora, mais de 60 organizações humanitárias, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, pedem à Assembleia Geral das Nações Unidas, esta quinta-feira, a criação de um órgão de investigação para recolher e documentar provas sobre as graves violações de direitos humanos no conflito do Iémen.

As organizações internacionais referem que o assunto é urgente e que "a comunidade internacional não pode ficar parada nos esforços de responsabilização por abusos e crimes de guerra” no país.

MOHAMMED HUWAIS

Os signatários criticam as "pressões" e as "campanhas agressivas de lóbi" por parte, sobretudo, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que lideram a coligação militar que combate os rebeldes houthis para bloquear qualquer prestação de contas ou responsabilização no conflito no Iémen.

No entender das organizações, são estas pressões que explicam o fracasso da missão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que suspendeu em outubro o trabalho do "grupo de especialistas" que investigava a guerra no país árabe há quatro anos.

As organizações deixam claro que não atribuem os crimes a apenas uma das partes beligerantes, mas a ambas.

A secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard, aponta que as partes no conflito "cometeram atrocidades com impunidade e aparentemente não há fim à vista para esta guerra", pelo que apela: "temos que agir agora".

"Todos dias, mais pessoas são feridas e mortas e a Assembleia Geral [da ONU] pode salvar milhões de vidas", diz Callamard.

As organizações humanitárias dizem que o sofrimento infligido aos iemenitas exige que um órgão de investigação "resolva a impunidade no conflito em curso e envie um aviso claro aos culpados de todos os lados de que o farão, responsabilizando-os por crimes de guerra e outras violações graves de Direito Internacional Humanitário e de Direitos Humanos.”.

Consideram, também, que a criação de um mecanismo semelhante pode enviar uma mensagem para outras zonas da mesma região, como no caso da Líbia, onde os direitos humanos também estão a ser violados e onde também existem múltiplas interferências externas.

Embora esse mecanismo possa ter um caráter multilateral, os signatários também se manifestam a favor de uma atuação bilateral e denunciam, em particular, a contínua venda de armas por França ou pelo Reino Unido aos países envolvidos na guerra do Iémen, que acabam a ter como alvo a população civil iemenita.

Esta não seria uma ação propriamente inovadora: a Assembleia Geral das Nações Unidas criou um mecanismo semelhante sobre crimes de extremistas do Estado Islâmico na Síria, sendo que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas também estabeleceu um mecanismo de investigação semelhante para Myanmar, depois da repressão verificada contra a comunidade muçulmana rohingya.

"Iémen, a maior crise humanitária do mundo"

Assim descrevem as Nações Unidas a situação vivida neste país do Médio Oriente.

Falando em dados: 82% da população necessita de ajuda urgente, 16 milhões de pessoas passam fome e 5 milhões estão em risco de morrer à fome.

Desde 2014, além do impacto da guerra civil, a população é assolada pela fome, por chuvas torrenciais e inundações e por pragas de doenças.

Como tudo começou?

Poder-se-ia dizer que os problemas começaram durante a transição política vivida durante a Primavera Árabe, mas verdade seja dita que as disputas internas têm origem numa já antiga divergência entre o noroeste do país, xiita e de maioria houthi, e o sul, de maioria sunita.

Contudo, a onda revolucionária vivida na altura evidenciou problemas antigos no Iémen e a vaga de protestos obrigou Ali Abdullah Saleh a renunciar ao poder, entregando-o ao vice-presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, em 2011.

Jonathan Saruk

Esperava-se que a transição política, apoiada pelas monarquias árabes do Golfo, de onde se destaca a Arábia Saudita, trouxesse estabilidade e crescimento ao Iémen.

O país mais pobre da Península Arábica viveu, no entanto, uma realidade contrária, agravando a sua já dura realidade.

Em 2014, deu-se um volte-face: Ali Abdullah Saleh aliou-se aos seus inimigos houthis e avançaram sobre Saná, a capital, voltando o ex-ditador ao primeiro lugar no poder.

Os houthis tomaram, assim, a capital, mas o conflito aqueceu ainda mais em 2015, após a intervenção de uma aliança liderada pela Arábia Saudita, Estados Unidos da América e Emirados Árabes Unidos, levando a cabo diversos ataques aéreos contra os houthis, com o objetivo de restaurar o governo de Hadi.

Em 2017, nova reviravolta: Saleh seria morto a tiro pelos próprios houthis, seus ex-aliados, por alegada traição após ter dialogado com a Arábia Saudita, inimigo número um desta fação.

À margem de todo este cenário de guerra e desgovernação, a população iemenita passa grandes dificuldades, e nem a ajuda internacional é suficiente para combater o problema.

A fome: um problema quase universal

A malnutrição no Iémen é causada, principalmente, por todo este conflito, após a destruição dos meios de subsistência e da redução da capacidade das famílias para adquirir produtos alimentares - desde o início da guerra, os preços aumentaram 150%.

16 milhões de iemenitas sofrem de insegurança alimentar e quase metade da população, cerca de 14 milhões de pessoas, enfrenta atualmente “condições de pré-fome”, de acordo com a ONU.

Estima-se que 7,4 milhões de pessoas necessitam de serviços para tratar e prevenir a desnutrição, sendo 2 milhões destes crianças com menos de 5 anos, e 1 milhão mulheres grávidas ou em fase de amamentação - números cujo aumento é previsto pelas Nações Unidas.

Mohammed Hamoud

De acordo com a coordenadora humanitária da ONU no Iémen, Lise Grande, o país arrisca-se a enfrentar “a maior fome do mundo em 100 anos”, com 5 milhões de habitantes a poder morrer à fome neste momento e 13 milhões se não houver o fim do conflito.

Também o aumento do preço dos combustíveis afetou, de forma severa, os setores da agricultura, o abastecimento de água, os transportes, a eletricidade, a saúde e o saneamento básico.

A água: um bem de luxo

A falta de acesso a água e a saneamento básico, mas também as débeis condições de higiene, são mais alguns dos efeitos da guerra no Iémen, contribuindo para uma vida já bastante complicada para a maior parte dos habitantes.

Mais de 50% da população iemenita precisa de assistência para aceder a água potável.

Também a subida dos preços deste bem e a redução do poder de compra dos cidadãos criaram barreiras económicas no acesso a este recurso fundamental.

A falta de acesso ao saneamento básico agrava o risco da propagação de cólera, uma doença que afeta imenso a região, e também da covid-19, como de outras doenças.

A educação: um acesso que é uma miragem

Ao nível da educação, os alarmes também soam, de acordo com os números da UNICEF.

Mais de 2 milhões de crianças não vão à escola devido à guerra e à pobreza vivida, ao mesmo tempo que 8,1 milhões necessitam de assistência urgente para garantir a continuidade das aulas.

Mohammed Hamoud

Desde 2015, já se deram 231 ataques em escolas no país, com dois terços dos 170 mil professores iemenitas a não receberem o seu salário atempadamente, o que colocará ainda mais 4 milhões de crianças em risco de perder o acesso à educação pela procura de outras formas de sobreviver por parte dos professores.

Toda esta situação complica ainda mais a realidade vivida, com muitas raparigas em idade escolar a serem forçadas a casar, ao mesmo tempo que muitas crianças são recrutadas para trabalho infantil e guerrilhas armadas - mais de 3.600 nos últimos seis anos.

Mais de 2.500 escolas estão impossibilitadas de serem usadas, dois terços afetadas ou destruídas por ataques, 27% fechadas e 7% usadas para propósitos militares.

Quase metade de toda a população infantil (45%) alega já ter tido presença militar nas escolas e mais de 40% das escolas já suspenderam as aulas por mais de um ano.

No cômputo geral, os números ainda são mais assustadores, com 12 milhões de crianças a necessitarem de assistência humanitária urgente.

A saúde: um serviço em colapso

Quase 20 milhões de iemenitas (19, 7 milhões) necessitam de cuidados de saúde que não são assegurados, 14 milhões desses tratando-se de ajuda urgente.

Numa população já visivelmente afetada, crianças, idosos, mulheres e grupos marginalizados, como cidadãos portadores de deficiência, são os mais afetados, criando cenários de ainda maior desigualdade.

Ao mesmo tempo que faltam profissionais de saúde um pouco por todo o território, e estando os que trabalham no setor com salários em atraso na maior parte dos casos, a maioria dos equipamentos médicos nos hospitais não funciona ou está obsoleta.

“As doenças que têm cura transformam-se em sentenças de morte quando os cuidados de saúde estão suspensos”, referiu o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em 2019, numa mensagem que se adapta à realidade neste país do Médio Oriente.

A segurança: ou a ausência desta

Aproximadamente 6,7 milhões de pessoas precisam de abrigo e de utensílios domésticos essenciais, num momento em que se estima que 4,3 milhões de pessoas tenham fugido de casa em busca de proteção e segurança.

Já 3,3 milhões mantêm-se deslocados e cerca de um milhão regressou à sua terra para encontrar as suas casas destruídas.

MOHAMMED HUWAIS

Cerca de um quinto das crianças alega já ter sofrido de ataques à sua segurança no caminho para as aulas, como tentativas de rapto, atos de violência e violações.

A crise económica: causa e consequência

O conflito no país destruiu os meios de subsistência e reduziu a capacidade das famílias para comprar alimentos e outros bens essenciais básicos.

De acordo com as Nações Unidas, a economia do Iémen contraiu 50% desde a escalada do conflito e as oportunidades de emprego diminuíram significativamente.

A depreciação drástica do Rial, a moeda do Iémen, entre agosto e outubro de 2018, afundou o poder de compra das famílias.

O défice do orçamento público também prejudicou o funcionamento dos serviços sociais básicos e o pagamento dos salários no setor público.

A balança de mercado também reflete uma situação preocupante, contudo, sendo um problema crónico no país: por exemplo, o Iémen, antes do início do conflito, já importava cerca de 90% dos produtos alimentares.

Como resultado, todo os fatores supramencionados, como o acesso a água, saneamento, saúde, educação e agricultura, foram ainda mais restringidos.

A ONU ajuda, mas ainda é insuficiente

As Nações Unidas têm tido alguma influência no conflito iemenita através do Programa Alimentar Mundial e da UNICEF, disponibilizando ajuda indispensável às populações e aliviando ligeiramente a crise humanitária no país.

A organização desempenha, igualmente, um papel político como intermediária: em 2018, conseguiu reunir as partes no conflito e assinar o "Acordo de Estocolmo", com várias exigências, entre elas, o cessar-fogo em torno da quarta maior cidade do Iémen, Hodeida.

Nas palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, "o Iémen não pode esperar", e a situação vivida pela população iemenita parece dar-lhe razão.